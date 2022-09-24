Белгородца с одной почкой пытались мобилизовать. Об этом рассказала девушка молодого человека. Она оставила обращение на канале «Соловьёв LIVE» в «Общественной приёмной» по вопросам мобилизации.

По словам белгородки, повестку её молодому человеку вручили ночью. Он явился в военкомат со справкой о своей патологии. Документы у него не приняли и ответили, что они фальшивые. Медицинскую комиссию тоже не проводили.

Историю опубликовал журналист Сергей Карнаухов. В его телеграм-канале появились и другие типовые жалобы. Обращения россиян пообещали рассмотреть. Итоги разбирательств будут освещать в эфире.