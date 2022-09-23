Российские войска безуспешно пытались атаковать позиции украинской армии в Харьковской и Донецкой областях. Об этом проинформировал 23 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Противник сосредотачивает усилия на попытках полного захвата Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. […] За текущие сутки подразделения сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка», – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что за сутки россияне нанесли четыре ракетных и 17 авиационных ударов, а также 24 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня военные и гражданские объекты, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Также Генштаб рассказал об ударах украинцев.

«За сутки авиация сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА россиян», – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки нанесли огневое поражение четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.