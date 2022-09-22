Глава государства дал поручение подключить освобожденный от оккупации Лачинский район к общей системе электроснабжения и в короткие сроки обеспечить его электроэнергией.

Об этом заявил глава Центра по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев, которого цитирует АПА.

Т.Абдуллаев отметил, что Лачинский район обладает большим водным потенциалом. Во время оккупации Армении имевшиеся здесь 14 малых ГЭС были уничтожены: «Они будут восстановлены и дополнительно будут построены 14 новых ГЭС. Таким образом, будет 28 гидроэлектростанций. Их общая мощность составит 120 мегаватт».