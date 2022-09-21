Великобритания считает шокирующими новости о том, что иранка Махса Амини умерла на прошлой неделе после задержания полицией. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении заместителя главы МИД Соединенного Королевства Тарика Ахмада, курирующего в Форин оффисе отношения со государствами Южной Азии, Северной Африки, Содружества и ООН.

«Смерть Махсы Амини в Иране после ее ареста на основании, как сообщается, нарушения правил ношения одежды вызывает шок. Мы чрезвычайно обеспокоены сообщениями о серьезных нарушениях в отношении Амини и многих других со стороны сил безопасности», — сказал замминистра. «Мы призываем правительство Ирана расследовать обстоятельства ее смерти с твердостью и прозрачностью и привлечь к ответственности всех виновных», — добавил он.