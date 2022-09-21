Город Лачин, как и весь Лачинский район, подвергся армянскому вандализму, как и все другие оккупированные населенные пункты. В каждом селе и городе есть проявления армянского вандализма. Был полностью разрушен город Агдам, а также город Физули, а также город Джебраил, все села. Кое-где, в том числе и в городе Лачин, армяне незаконно поселились, они привезли лиц армянского происхождения из Армении и в основном из-за границы — из Сирии и Ливана, и поселились здесь нелегально. Это военное преступление, оно определяется как военное преступление во всех международных конвенциях, и это преступление было совершено на глазах у мировой общественности.

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе церемонии поднятия флага в Лачине.

«Большая часть города Лачин была полностью разрушена. Однако кое-где незаконные заселения все же проводились. Мировое сообщество, международные организации, в том числе сопредседатели Минской группы, непосредственно занимающиеся этим вопросом, просто закрывали на это глаза. Они видели, что уничтожаются азербайджанские топонимы. Они видели, что Лачин, наша историческая, древняя азербайджанская земля, арменизируется, здесь осуществляется незаконное заселение. Но они игнорировали это, как будто соглашались с этим. Мы, азербайджанский народ, никогда не могли с этим согласиться. Я всегда говорил, что мы никогда не можем допустить, чтобы на нашей земле было создано второе армянское государство», — добавил президент.