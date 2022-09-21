На военной технике Азербайджана была замечена литера Z.

Военный эксперт Адалят Вердиев прокомментировал данный факт на своей странице в Facebook.

По его словам, в целях обеспечения безопасности военнослужащих и управления воздушно-наземными операциями на боевой технике (сверху и по бокам техники) были размещены знаки отличия с первой буквой названия подразделений (групп).

Эксперт добавил, что, как видно из фотографий, посередине буквы Z проведена черта, чтобы отличить ее от обычной Z.

«Буквы, которыми пользуются наши солдаты, не имеют никакого идеологического значения, они лишь отражают первую букву названия подразделений», — отметил эксперт.

«Если кто-то использует какую-либо букву в идеологических целях, это не значит, что мы должны убрать эти буквы из нашего алфавита», — заключил эксперт.