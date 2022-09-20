В целях обеспечения безопасности людей, проживающих на освобожденных территориях и переселяющихся туда, создается специальное мобильное приложение. Об этом АПА сообщил сотрудник Центра развития электронного правительства Гасым Гусейнов.

По его словам, речь идет о приложении, которое будет предупреждать об опасности мин, жители этих районов смогут получать уведомления, когда они будут находиться за пределами определенных безопасных зон.

«Как известно, в несколько сел на освобожденных от оккупации территориях уже вернулись жители. Они вернулись на те территории, которые были очищены от мин. Однако есть территории, которые не полностью очищены от мин. Для обеспечения безопасности жителей этих территорий и тех, кто переехал туда, мы предлагаем такую программу. Информацию о безопасных зонах предоставляют организации, занимающиеся разминированием территорий. Граждане будут получать уведомления, чтобы не попасть в заминированную зону при выходе из обозначенного района», — сказал Гасым Гусейнов.

«При этом, если гражданин почувствует опасность или не знает, где находится, он сможет сообщить об этом, нажав кнопку «SOS». Соответствующие учреждения смогут принять меры по эвакуации и провести работы по очистке этой территории», — добавил Гасым Гусейнов.