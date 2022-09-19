Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.
Информацию об этом распространила пресс-служба правительства Армении.
Пашинян отметил, что принято решение не откладывать мероприятия, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между Арменией и РФ в различных направлениях. Он выразил надежду на то, что проведенные в Ереване совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.
Собеседники обсудили армяно-российское сотрудничество и представляющие взаимный интерес другие вопросы.
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