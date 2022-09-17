Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на офис премьер-министра Армении.

Стороны обсудили ситуацию на азербайджано — армянской границе.

«Президент Совета ЕС еще раз заявил о готовности содействовать диалогу и миру между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.

В офисе премьер-министра Армении заявили, что стороны обсудили различные вопросы, связанные с урегулированием ситуации.