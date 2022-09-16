В Сент-Луисе (США) продолжается турнир по шахматам Фишера, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, сообщает azerisport.com.

В числе его участников также Уэсли Со, Леньер Домингес, Хикару Накамура, Левон Аронян, Фабиано Каруана (все — США), Алиреза Фирузджа (Франция), Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Гарри Каспаров (все — под флагом ФИДЕ).

Сегодня прошли три тура.

Со — Мамедъяров — 0:1

Мамедъяров — Каспаров — 1:0

Непомнящий — Мамедъяров — 0:1

Турнирная таблица: Мамедъяров, Фирузджа — по 4,5 очка, Непомнящий — 4, Накамура, Аронян, Каруана — по 3,5, Со — 3, Домингес — 2, Свидлер — 1,5, Каспаров — 0.