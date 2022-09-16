У Армении 135 погибших в боестолкновениях с Азербайджаном.
Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу на заседании правительства Армении.
Число погибших продолжает уточняться, отметил он.
У Армении 135 погибших в боестолкновениях с Азербайджаном.
Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в пятницу на заседании правительства Армении.
Число погибших продолжает уточняться, отметил он.
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