15 сентября в Министерстве обороны была проведена встреча с Сананом Ахмедовым – братом прапорщика Ахмедова Сабухи Фуад оглу, погибшего в боестолкновениях, произошедших в результате широкомасштабной провокации ВС Армении. Об этом АПА сообщили в Министерстве обороны.

«Была проведена беседа с гражданином Сананом Ахмедовым в связи с беспокоящей его темой. Отметим, что по поручению министра обороны с нашей стороны проводится расследование, и общественность будет дополнительно проинформирована», — отметили в военном ведомстве.

Напомним, Санан Ахмедов утверждает, что у его погибшего брата взяли 6 тысяч манатов в виде взятки для принятия в специальную бригаду «командо». Он отметил, что его брат взял эти деньги в кредит в банке.