Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вновь провели телефонный разговор.

Как сообщает Минобороны, Гасанов подробно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской государственной границе и сказал, что все провокации со стороны вооруженных сил Армении решительно пресечены.

Акар, в свою очередь, подчеркнул, что турецкие вооруженные силы всегда оказывают моральную поддержку азербайджанской армии.

В ходе телефонного разговора состоялся подробный обмен мнениями о ситуации на азербайджано-армянской государственной границе.