В соцсетях муссируются слухи о большом числе раненых и необходимости в крови для переливания. Заявляем, что в армии Азербайджана нет проблем с запасами крови. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

«Кровью и компонентами крови при необходимости Армию полностью обеспечивает отделение банка крови Главного клинического госпиталя Министерства обороны.

Призываем сограждан не верить ложной информации и не делиться официально не подтвержденной информацией», — добавили в министерстве.