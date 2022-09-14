Бойцы вооруженных сил Украины освободили село Киселевка (Херсонская область). Теперь от Херсона их отделяет только Чернобаевка. Об этом говорится в заявлении главы Херсонского облсовета Александра Самойленко в эфире телемарафона.

«Вчера был освобожден населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка», — заявил Самойленко.

Также, по его словам, вчера на Карантинном острове в Херсоне были сильные взрывы в результате «ювелирного попадания по месту проживания и концентрации россиян». Также были нанесены удары по ним в Новой Каховке, Голой Пристани и других городах.