Евросоюз намерен продолжать санкционное давление на Россию и не считает нужным «искать умиротворения».

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге со своей ежегодной программной речью о состоянии Евросоюза, передает ТАСС.

«Я хочу сказать очень четко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно. То же справедливо и для финансовой поддержки Украины», — заявила она.

Глава ЕК заявила, что ЕС ввел против России «мощнейшие санкции из тех, что знал мир», и описала то, как видит их последствия. По утверждению фон дер Ляйен, финансовый сектор России «находится на аппаратах жизнеобеспечения» из-за блокировки доступа российским банкам к международным рынкам. Также она выразила убеждение, что «российская промышленность лежит в руинах», приведя в качестве примера использование чипов от бытовых приборов в российской военной технике.