Представители руководства нескольких балканских стран обращались к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой поднять вопрос о бесперебойных поставках российского газа этой зимой в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на полях предстоящего саммита ШОС. Об этом в среду сообщил новостной портал Haberler со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

«Сначала мы [Эрдоган и сопровождавшая его делегация] посетили Боснию и Герцеговину, после этого Сербию, затем Хорватию. Просьба, с которой к нам обращались наши собеседники уровня президентов, премьер-министров и министров [этих стран], сводилась к следующему: «Вы будете присутствовать на саммите ШОС. Пожалуйста, передайте Путину, а также президенту Азербайджана [Ильхаму] Алиеву, с которым вас связывают добрые отношения, чтобы они не сокращали поставляемые нам объемы топлива и газа предстоящей зимой», — приводит портал слова Киришчи.

Эрдоган посетил Хорватию, Сербию, а также Боснию и Герцеговину в начале сентября. Саммит ШОС запланирован на 15-16 сентября в Самарканде. На полях саммита должна состояться встреча турецкого лидера с президентом РФ Путиным.