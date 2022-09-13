Украинские военные деоккупировали еще три населенных пункта в Харьковской области — Липцы, Глубокое и Стрелечье. Они находятся неподалеку от границы с Россией.

Об этом говорится в сообщении 247-го отдельного батальона 127 отдельной бригады в Telegram.

«Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого «русского мира» здесь не будет. Мы выгоним их из каждого украинского города и села», — написали военные.

Защитники уже подняли государственный флаг Украины в освобожденных населенных пунктах.