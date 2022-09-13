13 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством Вооружённых сил в связи с провокациями, совершенными Арменией на армяно-азербайджанской границе.

На встрече были представлены соответствующие доклады, констатировано, что провокации, совершенные вооруженными силами Армении на границе двух государств, предотвращены, все соответствующие обязанности и задачи выполнены.

Отмечалось, что ответственность за создавшуюся напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении. Вооруженные Силы Азербайджана следят за оперативной обстановкой вдоль границы.