Части российских войск, выведенных из Харьковской области за последнюю неделю, принадлежали к 1-й гвардейской танковой армии (1 ГТА), подчиняющейся Западному военному округу (ЗВО).

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, 1 ГТА понесла тяжелые потери на начальном этапе вторжения и не была полностью переформирована до контрнаступления украинских войск в Харькове.

По данным британской разведки, 1-я ГТА была одной из самых престижных армий России, выделялась для обороны Москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО.

«Поскольку 1 ГТА и другие соединения ЗВО сильно деградировали, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал», — говорится в сообщении Минобороны Британии.