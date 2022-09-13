От первых чисел сентября и до сегодня, ВСУ уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины на востоке и на юге. Движение украинских войск продолжается.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на южном направлении», — заявил президент.

Также Зеленский поблагодарил 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед, несмотря на особенности открытой местности и несмотря на артиллерию россиян.

Глава государства упомянул бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активностей врага.

«Ребята, вы настоящие герои», — добавил президент.