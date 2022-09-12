Руководство ГНФАР провело в Баку встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР Одиль Рено-Бассо и возглавляемой ею делегацией. Об этом говорится в сообщении ГНФАР.

Делегации ЕБРР была предоставлена обширная информация об инвестиционной политике и основных направлениях инвестиционного портфеля, реализуемого Фондом, а также о роли Фонда в обеспечении макроэкономической стабильности в стране.

Одиль Рено-Бассо высказалась о дальнейшей планах представляемой ею организации в Азербайджане и потенциальных направлениях сотрудничества между структурами.