Присутствие представителей Европы на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби не стоит переоценивать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Я бы, честно говоря, не переоценивал сам факт их физического присутствия в Абу-Даби. Мы прекрасно знаем, что и украинцы, и американцы 24/7 находятся в контакте с европейцами», — сказал дипломат.

Он добавил, что до сих пор представители Евросоюза «выступали как спойлер» в процессе урегулирования в Украине, и факторов к изменению этой ситуации не видно.

Грушко отметил, что европейцы не в первый раз «сидят за кулисами и дергают за ниточки», пытаясь оказать давление на США и Украину.

10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры России, Украины и США.