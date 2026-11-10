США и Иран продвигаются к предварительному соглашению, которое предусматривает размораживание иранских активов на сумму от $6 млрд до $9 млрд, ограничение обогащения урана и возвращение инспекторов МАГАТЭ в страну. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным телеканала, возобновить серьёзные переговоры удалось благодаря совместной инициативе Катара и Пакистана.

В рамках возможной сделки США согласились разрешить Ирану обогащать уран до 3,67%. Тегеран, как утверждается, принял это условие. При этом Вашингтон требует снизить нынешний уровень обогащения, достигший 60%. Для решения этого вопроса обсуждается привлечение третьей страны.

Также стороны обсуждают возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран, однако объём их полномочий пока не определён.

Предлагаемые условия предусматривают открытие Ормузского пролива и немедленное снятие морской блокады Ирана.