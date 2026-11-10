Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 10−11 ноября посетит Анталью для участия в мероприятиях 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP31). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В работе глобального климатического саммита примут участие главы государств и правительств, руководители международных организаций и финансовых институтов, а также делегации высокого уровня.

В повестке дня COP31 — вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия экологическим вызовам и угрозам, международного сотрудничества по продвижению целей и задач «зелёного» развития.

Мирзиёев выступит с докладом на пленарной сессии саммита, а также проведёт ряд двусторонних встреч и переговоров.

Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году. В 2018 году страна стала участницей Парижского соглашения.