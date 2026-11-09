В Баку 12 ноября состоится Азербайджано-ганский бизнес-форум, направленный на углубление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Как сообщает Africa-Azerbaijan Cooperation (AFAZ), ключевыми темами мероприятия станут возможности наращивания взаимных инвестиций и усиления торговых связей между Азербайджаном и Ганой.

Программа форума предусматривает проведение официальных переговоров с делегацией из Ганы, которая прибудет в азербайджанскую столицу, а также представление инвестиционных возможностей двух государств.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем взаимной торговли между двумя странами по итогам 2025 года увеличился в 7,23 раза, составив 490,69 млн долларов США.