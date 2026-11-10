Есть вещи, которые в дипломатии говорят гораздо громче официальных заявлений. Иногда достаточно одного отсутствующего поздравления, чтобы возникли вполне закономерные вопросы о настоящих приоритетах, политической последовательности и искренности декларируемой дружбы. Именно такая ситуация сложилась вокруг шестой годовщины исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Владимир Зеленский, президент страны, которой Баку оказывает существенную помощь в условиях войны, так и не нашёл возможности поздравить президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с этой важнейшей исторической датой. Не было соответствующего поздравления и со стороны Министерства иностранных дел Украины. И это уже не просто вопрос протокола. Это вопрос политической культуры, элементарной благодарности и способности украинского руководства выстраивать отношения с государствами, которые на деле демонстрируют солидарность с Украиной.

При этом отдельно заметим, что отсутствие поздравления со стороны президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы Азербайджана 8 ноября вполне объяснимо. Азербайджан добился своего исторического успеха вопреки тем геополитическим расчётам, в которых Кремль на протяжении десятилетий отводил армяно-азербайджанскому конфликту роль инструмента влияния на Южном Кавказе. Неразрешённость противостояния позволяла Москве одновременно оказывать давление и на Баку, и на Ереван, сохраняя за собой роль незаменимого посредника и арбитра. Мир, в котором Азербайджан самостоятельно восстанавливает свою территориальную целостность, российской стороне был явно не нужен.

Более того, после победы Азербайджана в 44-дневной войне, а затем полного восстановления суверенитета и территориальной целостности страны в результате антитеррористической операции 19–20 сентября 2023 года в Армении всё громче стали звучать обвинения в адрес России в предательстве и неспособности защитить армянские интересы. Москва лишилась значительной части прежних рычагов влияния, а её претензии на роль главного гаранта безопасности региона получили весьма наглядную оценку. Поэтому рассчитывать на особую эмоциональную отзывчивость российского руководства в отношении азербайджанского Дня Победы было бы по меньшей мере наивно.

Но Украина — совершенно другая история. И именно поэтому молчание Зеленского выглядит настолько странно и показательно. Азербайджан не ограничивается заявлениями о поддержке Украины. Баку оказывает украинскому государству вполне конкретную, измеримую и чрезвычайно востребованную помощь. Её совокупный объём, включая гуманитарные программы, поддержку энергетики, восстановление и реконструкцию, приблизился к 50 миллионам долларов. Особенно важно, что эта поддержка не прекращается и продолжается в условиях, когда Украина ежедневно сталкивается с последствиями войны.

Отдельного внимания заслуживает помощь украинской энергетике. Азербайджан поставляет трансформаторы, генераторы, кабельную продукцию и другое электротехническое оборудование, значительная часть которого производится непосредственно в нашей стране. В условиях систематических российских террористических атак на энергетическую инфраструктуру Украины подобные поставки имеют не отвлечённое гуманитарное, а совершенно практическое значение. Речь идёт о восстановлении электроснабжения, обеспечении работы объектов критической инфраструктуры и возвращении нормальной жизни в пострадавшие от обстрелов населённые пункты. Только в октябре 2026 года Азербайджан направил Украине очередную партию электротехнического оборудования стоимостью 2,5 миллиона манатов.

Не менее важное направление — забота об украинских детях, пострадавших в результате войны. С начала полномасштабного вторжения более 700 украинских детей прошли оздоровление и реабилитацию в Азербайджане. За этими цифрами стоят конкретные человеческие судьбы, дети, которым пришлось пережить бомбардировки, вынужденное переселение, потерю привычного дома и другие последствия войны. Азербайджан предоставил им возможность хотя бы на некоторое время оказаться в безопасной обстановке, восстановить силы и почувствовать, что за пределами Украины о них помнят и заботятся.

Наконец, есть политическая составляющая, которую в Киеве тоже не должны игнорировать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно и совершенно недвусмысленно выступал в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчёркивал, что территориальные вопросы не могут решаться за счёт нарушения международно признанных границ государства, а Украина не должна соглашаться с оккупацией своих территорий. Для страны, которая сама прошла через десятилетия борьбы за освобождение оккупированных земель, подобная позиция не является формальным дипломатическим жестом. Она основана на собственном историческом опыте.

Казалось бы, между Азербайджаном и Украиной существует немало оснований для взаимного понимания. Обе страны столкнулись с последствиями территориальной агрессии, обе столкнулись с попытками внешних сил диктовать условия собственного государственного развития, обе неоднократно убеждались, насколько опасно рассчитывать на обещания внешних покровителей. И, наконец, обеим пришлось заплатить чрезвычайно высокую цену за восстановление справедливости и защиту национальных интересов.

Конечно, армяно-азербайджанский и российско-украинский конфликты имеют разную историю, причины и международно-правовой контекст. Но это совершенно не мешает украинскому президенту проявить уважение к исторической дате государства, которое последовательно поддерживает территориальную целостность Украины. Для этого достаточно было обычного человеческого и государственного жеста — поздравить азербайджанский народ с Победой.

Однако этого не произошло. И дело не только в самом Зеленском. Его протокольная служба, сотрудники Офиса президента и украинское внешнеполитическое ведомство тоже не нашли повода для соответствующего обращения. Неужели никто из них не понимает, насколько важна эта дата для Азербайджана? Или понимают, но предпочитают не замечать её, чтобы ненароком не вызвать недовольства в Ереване?

В этой связи невольно вспоминается начало 44-дневной войны осенью 2020 года. Уже 27 сентября, в первый день боевых действий, Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, которое трудно назвать примером дипломатической принципиальности. Украинское внешнеполитическое ведомство сообщило, что глубоко обеспокоено обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявило, что изучает обстоятельства произошедшего, и призвало стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования. В том же сообщении содержались соболезнования родственникам погибших.

Именно так выглядела официальная позиция Киева в тот момент, когда Азербайджан начал освобождение своих международно признанных территорий от многолетней оккупации. В заявлении не было ни слова о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана, ни упоминания резолюций Совета Безопасности ООН, требовавших вывода оккупационных сил с азербайджанских территорий. Вместо чёткого обозначения международно-правовой основы конфликта украинская дипломатия предпочла традиционную формулу о призыве к обеим сторонам.

И вот теперь, спустя шесть лет после исторической победы Азербайджана, мы наблюдаем дипломатическое молчание. Создаётся впечатление, что в Киеве по-прежнему предпочитают не делать ничего, что могло бы быть истолковано в Ереване как чрезмерная поддержка Баку. Даже если для этого приходится не замечать заслуги государства, которое помогает Украине в исключительно тяжёлый период её истории.

К сожалению, подобная манера поведения украинского руководства не является чем-то совершенно новым. Достаточно вспомнить недавний дипломатический скандал с Южной Кореей, возникший после выступления Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября 2026 года. Тогда украинский президент публично сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военнослужащих, захваченных украинскими силами в Курской области России в январе 2025 года.

Проблема заключалась не в самом факте передачи пленных. Южная Корея была заинтересована в их судьбе, поскольку речь шла о гражданах КНДР, попавших в плен во время участия в российской войне против Украины. Проблема возникла из-за публичного разглашения обстоятельств передачи. Сеул утверждает, что стороны договорились сохранить эту информацию в тайне, прежде всего ради безопасности самих военнослужащих и их родственников, остающихся в Северной Корее. Южнокорейская сторона также заявляла, что инициатива соблюдения конфиденциальности исходила от Киева.

Украинская сторона придерживается другой версии. Представитель МИД Георгий Тихий говорил о различиях в понимании условий конфиденциальности, а глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига впоследствии назвал вопрос закрытым, подчеркнув, что Украина выполнила свои обязательства. Таким образом, вместо того чтобы найти дипломатическую формулу выхода из неприятной ситуации, Киев фактически предложил Сеулу просто забыть о возникших претензиях.

Южнокорейское руководство с таким подходом не согласилось. 8 октября Сеул отозвал своего посла из Киева, а в дальнейшем продолжил требовать объяснений и извинений. В октябре южнокорейские официальные лица вновь заявляли, что считают реакцию украинской стороны недостаточной. Само по себе отсутствие подписанного документа о неразглашении не означает, что дипломатических договорённостей не существовало: южнокорейская сторона утверждает, что располагала соответствующими внутренними записями переговоров.

И здесь стоит напомнить, что Южная Корея с начала полномасштабного вторжения оказывала Украине значительную гуманитарную и финансовую помощь, придерживаясь при этом политики нелетальной поддержки. Сеул не переходил к прямым поставкам вооружений, но помогал украинцам, предоставлял гуманитарную помощь и участвовал в поддержке страны. По сообщениям южнокорейских источников, совокупный объём такой помощи исчислялся сотнями миллионов долларов. И всё это не помешало Киеву оказаться в ситуации серьёзного дипломатического конфликта с одним из наиболее технологически развитых и экономически мощных государств Азии. А ведь, казалось бы, очевидно, что союзников и партнёров не следует воспринимать как людей, которые обязаны бесконечно проявлять понимание, пока Киев не считает нужным учитывать их интересы. Но…

Возвращаясь к Азербайджану, подчеркну: отсутствие поздравления с шестой годовщиной Победы вряд ли приведёт к охлаждению отношений между Баку и Киевом. И причина здесь вполне понятна. В Азербайджане оказывают помощь не лично Владимиру Зеленскому, не его политической команде и не конкретным представителям украинской власти. Помощь предоставляется украинскому государству и украинскому народу, который пострадал в результате войны. Это принципиальная разница, которую, судя по всему, не всегда понимают в Киеве.

Однако это вовсе не означает, что азербайджанское общество и руководство страны должны воспринимать подобную неблагодарность как нечто само собой разумеющееся. Уважение к исторической памяти другого народа, признание его права на собственную Победу и элементарная дипломатическая взаимность не должны зависеть от того, насколько удобно это в данный момент украинской протокольной службе.

В конце концов, если Владимир Зеленский считает, что поддержка Украины со стороны Азербайджана заслуживает благодарности, он мог бы продемонстрировать это уважением к важнейшему событию азербайджанской истории. Шесть лет назад Азербайджан добился того, чего не смог добиться за три десятилетия дипломатических переговоров. А в сентябре 2023 года окончательно восстановил свой суверенитет над всей международно признанной территорией. Это исторический результат, который не нуждается в одобрении ни Киева, ни Москвы, ни Парижа, ни Еревана.

Но когда президент страны, получающей помощь, не может найти нескольких слов поздравления для народа, который эту помощь оказывает, возникает вполне закономерный вопрос: насколько вообще последовательна его дипломатия? И не превращается ли стремление понравиться одним партнёрам в привычку демонстративно не замечать заслуги других? Азербайджан свою позицию уже продемонстрировал делами. А руководство Украины, увы, так и не научилось отвечать на солидарность элементарным уважением.

В том числе и поэтому, помимо огромного числа провалов лично Владимира Зеленского и всей его команды накануне полномасштабного российского военного вторжения, в ходе этой чудовищной войны, а также по причине неимоверного числа коррупционных скандалов, нити которых ведут на самый верх украинской власти, многое в Украине поменяется после окончания войны. Народ спросит за всё и со всех. Поблагодарив, в свою очередь, всех тех, кто был рядом с Украиной все эти годы. А Азербайджан был, есть и будет именно таким союзником этой страны.