Министры иностранных дел стран ОДКБ представят лидерам государств организации проект решения о лишении Армении права голоса из-за невыплаченной задолженности в бюджет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Уже более двух лет Ереван не перечисляет членские взносы, в связи с чем был поставлен вопрос о применении к Республике Армения положений статьи 25 Устава ОДКБ. Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», — сказал Лавров журналистам.

По его словам, этот проект решения будет рассмотрен завтра, в среду, на сессии Совета коллективной безопасности.