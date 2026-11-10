Турция завершила подготовку к открытию пограничных пунктов с Арменией. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что обсудил этот вопрос со своим армянским коллегой.

По его словам, завершена необходимая подготовка к открытию железнодорожного пункта пропуска и автомобильного погранперехода Алиджан.

Уралоглу отметил, что в случае достижения договорённости процесс не займёт много времени, при этом будут учтены важные для Азербайджана вопросы. Министр выразил надежду, что пограничные пункты откроются в ближайшее время.