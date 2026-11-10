Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность главы государства. Об этом сообщает комиссия республики.

Садыр Жапаров намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

По состоянию на 10 ноября в комиссию поступило шесть заявлений о выдвижении кандидатов на пост президента. Ранее о намерении участвовать в выборах заявили Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров и Исхак Масалиев.

Срок выдвижения кандидатов на выборах президента Кыргызстана продлится до 13 ноября. Выборы пройдут 27 января 2027-го.