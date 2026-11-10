Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили международные переговоры и координацию усилий по урегулированию конфликта.

«Состоялся разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. В настоящее время в Абу-Даби уже стартовал трехсторонний формат, также прошла встреча с европейскими партнерами. Мы прилагаем все усилия, чтобы переговоры в эти дни принесли конкретные результаты. Украина и ее партнеры настроены на предметную работу ради деэскалации, разработки действенных гарантий безопасности и приближение реального мира. Необходимо, чтобы и российская сторона заняла аналогичную позицию», — написал Зеленский.