Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с гибелью и ранением людей в результате кровавого инцидента в Кракове.

«Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием о погибших и раненых в результате кровавого инцидента в городе Кракове.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Польши, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в послании.