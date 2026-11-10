Сотрудники департамента миграции МВД Грузии за последние дни депортировали 91 иностранца, среди которых есть граждане Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным МВД, из Грузии были высланы граждане Армении, Азербайджана, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Конго, Китая, Нигерии, Пакистана, России, Судана, Турции, Туркмении, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана, Уганды, Филиппин и других стран.
Депортированным лицам запрещен повторный въезд на территорию страны.
По данным МВД, с начала 2026 года по настоящее время из Грузии депортировано более 3 700 иностранных граждан.