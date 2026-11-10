Азербайджан и Сербия обсудили развитие стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей и сотрудничество в энергетике, транспорте, промышленности и других сферах. Как сообщает МИД Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с завершающим дипломатическую миссию в стране послом Сербии Драганом Владисавлевичем.

Байрамов выразил удовлетворение высоким уровнем азербайджано-сербских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении. Он подчеркнул важную роль политического диалога, взаимных визитов и контактов на высоком уровне в развитии двусторонних связей.

Стороны отметили важность взаимной поддержки норм и принципов международного права, прежде всего суверенитета и территориальной целостности государств.

На встрече была выражена удовлетворенность расширением торгово-экономических связей и поощрением взаимных инвестиций в последние годы. Стороны также обсудили развитие сотрудничества в энергетике, транспорте и логистике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, гуманитарной и других сферах.

Байрамов пожелал завершающему свою дипломатическую миссию послу успехов в дальнейшей деятельности.

Владисавлевич поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанные ему в период работы поддержку и содействие.

Кроме того, сообщается, что Байрамов вручил Владисавлевичу орден «Достлуг». Дипломат был удостоен награды президентом Азербайджана за заслуги в развитии азербайджано-сербских отношений. Послу также передали поздравительное послание.

Владисавлевич выразил глубокую признательность за высокую награду, расценив ее как свидетельство высокой оценки отношений между двумя странами.