В испанском городе Овьедо в результате взрыва заминированного рюкзака погиб полицейский-кинолог, ещё один сотрудник сапёрного подразделения лишился ноги, сообщает El Mundo.

По данным издания, полицейские прибыли на место после сообщения о стрельбе. В одном из подъездов они обнаружили приоткрытый рюкзак с мигающей лампочкой, после чего произошёл взрыв.

В результате стрельбы также пострадала 17-летняя девушка. Она находится в больнице в тяжёлом состоянии. Связаны ли между собой стрельба и взрыв, пока неизвестно.