Представители США, Украины и европейских стран обсудили пути прекращения российско-украинской войны, а также условия обеспечения долгосрочного мира, включая предоставление Киеву надёжных гарантий безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультативной встречи в Абу-Даби. Документ опубликовал специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Участники встречи подчеркнули, что любые будущие договорённости должны учитывать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право страны самостоятельно принимать решения.

«Общая цель заключается в разработке практической и взаимодополняющей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и создаст необходимую основу доверия для достижения урегулирования путём переговоров», — говорится в заявлении.

Стороны также обсудили развитие механизмов безопасности после завершения войны, управление рисками и предотвращение опасной эскалации.

В документе отдельно отмечается, что НАТО останется центральным элементом коллективной обороны евроатлантического пространства. США, Украина и европейские партнёры намерены продолжить тесное взаимодействие в ходе переговорного процесса и добиваться всеобъемлющего и прочного мирного урегулирования.