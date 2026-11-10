Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 ноября отправится в Анталью для участия в конференции ООН по изменению климата COP31. Таким образом, он пропустит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая в тот же день пройдет в Москве под председательством президента России Владимира Путина.

Поездка Пашиняна в Турцию связана с участием в международной климатической конференции. По информации Anadolu, мероприятие соберет лидеров 95 государств.

Пашинян заявил 5 ноября, что Армения исчерпала интерес к ОДКБ, где также состоят Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, премьер сообщил о готовности подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027–2028 годах. Ереван заморозил участие в ОДКБ в феврале 2024 года.