Высший совет национальной безопасности Ирана утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт – Астара протяженностью 162 км, которая должна связать железнодорожные сети двух стран через Азербайджан в рамках коридора «Север – Юг». Об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, генеральный директор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC) Хушанг Базванд, передает Tasnim.

«Благодаря предпринятым усилиям Высший совет национальной безопасности на прошлой неделе утвердил это соглашение», — сказал он.

По словам Базванда, российская сторона настаивала на утверждении документа иранским парламентом или Высшим советом национальной безопасности. Теперь, после одобрения соглашения, реализация проекта должна ускориться.

Российской компании Caspian Services предоставлен доступ ко всему участку будущей железной дороги для проведения инженерных изысканий. Последние 37 км трассы передали 4 ноября – до этого российская сторона получила доступ к 125 км.

Глава Caspian Services Юрий Кузьмин сообщил, что на участке работают десять бригад, проводящих геотехнические изыскания. Российские специалисты также выполнили аэрофотосъемку и создали опорную геодезическую сеть.

При этом окончательное коммерческое соглашение о строительстве еще предстоит согласовать. По словам Базванда, переговоры по нему продвинулись, а иранская делегация в ближайшее время отправится в Москву, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы. К строительству планируется привлечь иранских подрядчиков.

Железная дорога Решт – Астара станет частью западного маршрута международного транспортного коридора «Север — Юг». Ее строительство позволит соединить железнодорожные сети России и Ирана через территорию Азербайджана и доставлять грузы из России к морским портам на юге Ирана по железной дороге. Сейчас на этом участке грузы перевозят автомобильным транспортом.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран договорились о передаче земельных участков под строительство железной дороги Решт – Астара.