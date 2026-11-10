Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон считает российского президента Владимира Путина готовым к мирному урегулированию.

«Самый частый вопрос, который нам задают европейцы: действительно ли Россия и президент Путин готовы к миру?

Исходя из того, что мы со Стивом услышали от него, мы можем с полной уверенностью сказать, что верим в это — при соблюдении соответствующих условий.

Россияне задают украинцам и европейцам тот же вопрос: действительно ли они искренне готовы к миру?» — сказал Кушнер.