Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев счел сомнительным появление в казахском языке некоторых слов, которые он назвал искусственными. Среди примеров он привел обозначения лифта, газеты и душа.

Выступая на X съезде международного общества «Казак тили» («Казахский язык»), президент заявил, что «во всем нужно знать меру».

«Так, представляется сомнительным появление таких искусственных слов, как «куйсандык» (пианино), «кылтима» (балкон), «субуркак» (фонтан), «себезги» (душ), «кырыккабат» (капуста), «ункагаз» (газета), «жеделсаты» (лифт), «желкоз» (форточка)», — сказал Токаев.

Президент отметил, что в казахском языке, по его оценке, «гораздо меньше заимствований, чем в языках народов некоторых сопредельных стран». При этом, по его словам, в широкий оборот вошли многие слова, которые еще недавно употреблялись крайне редко или вовсе не использовались. Среди них он назвал «тужырымдама» (концепция), «кагидат» (принцип), «жоспар» (план), «гарыш» (космос) и «галамтор» (интернет).

Токаев также обратил внимание на то, что вместо древних казахских слов, связанных с религией, в последнее время стало модным употреблять арабскую лексику. По его словам, свое мнение по этим вопросам должны высказать эксперты.

Глава государства заявил о необходимости разработать универсальную и общедоступную цифровую систему в области языкознания. Для этого он предложил создать рабочую группу из профессиональных лингвистов, ученых, экспертов и представителей общественности. Координацию ее работы Токаев возложил на администрацию президента.

Токаев также заявил, что необходимо обновить все словари, в том числе орфографический. По его словам, нормы казахской орфографии нужно упорядочить до конца 2027 года. Президент напомнил, что официально утвержденный орфографический словарь вышел в 1983 году, а словари, изданные позднее, не были утверждены на государственном уровне.