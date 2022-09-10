Сухопутные войска Украины опубликовали видео с генерал-полковником Александром Сырским, который руководит наступательной операцией в Харьковской области.

Он выступил в центре освобожденной Балаклеи. Сырский заявил, что ВСУ сегодня завершают освобождение города.

«Официально ставим точку в зачистке этого города и поднимаем наш государственный флаг», — заявил генерал.

«У нас впереди Купянск, который уже наполовину взят украинскими войсками. Впереди Изюм и много других», — добавил он.

