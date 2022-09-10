Украинские военные разгромили скопление военной техники РФ в Новой Каховке.
На видео запечатлена высокая точность и разрушительная сила «Хаймарсов». От российской боевой техники остались одни обгоревшие обломки.
Украинские военные разгромили скопление военной техники РФ в Новой Каховке.
На видео запечатлена высокая точность и разрушительная сила «Хаймарсов». От российской боевой техники остались одни обгоревшие обломки.
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