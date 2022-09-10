За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 российских солдат, а также уничтожили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52250 солдат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 10 сентября ориентировочно составили: личного состава — около 52250 (+350) человек ликвидировано; танков — 2136 (+14); боевых бронированных машин — 4584 (+9); артиллерийских систем — 1259 (+22); РСЗО — 311 (+5); средства ПВО — 162 (+3); самолетов — 239 (+0); вертолетов — 212 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня — 898 (+10); крылатые ракеты — 215 (+1); корабли / катера — 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн — 3426 (+27);

специальной техники — 114 (+2).

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

Также мы писали, что ВСУ освободили Купянск Харьковской области. В городе уже установлен украинский флаг.