Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что за прошедшие сутки подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.