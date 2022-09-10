Британские ученые разработали новую вакцину против малярии, которая, по их мнению, может снизить смертность на 70% к 2030 году. Крупнейший в мире производитель вакцин, Индийский институт сывороток, согласился производить 200 миллионов доз препарата в год, пишет Sky News.

Прогноз исследователи сделали после того, как клинические испытания в Африке показали, что вакцина под названием R21/Matrix-M очень эффективна для защиты детей, которые несут основную тяжесть болезни, переносимой комарами.

Результаты будут представлены во Всемирную организацию здравоохранения в конце этого месяца.

«Это действительно захватывающе. Люди пытались сделать вакцины против малярии более века. Около 140 различных вакцин против малярии пошли на вооружение. Мы считаем, что эти данные являются лучшими из всех вакцин против малярии», — заявил профессор Адриан Хилл, директор Института Дженнера в Оксфордском университете, руководивший исследованием.