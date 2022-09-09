Российские тг-каналы сообщают, что началась битва за Изюм Харьковской области, находящийся под контролем РФ.

Экс-депутат Изюмского горсовета Никита Каракай при этом утверждает, что украинские войска заняли Оскол, Капитоловку, и зашли в Изюм.

Помимо этого российские Tg-каналы сообщают, что на объездной дороге города Суджа в Курской области якобы был расстрелян блок-пост росгвардейцев. Есть раненые. Утверждают, что стреляли украинские «диверсанты» из «Газели». В связи с этим объявлен план «Перехват».