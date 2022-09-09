В январе-августе этого года транзитные грузоперевозки по территории Азербайджана увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами в Баку, сообщает Report.

«Азербайджан, расположенный в Центре международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, в настоящее время превратился в важный транспортный и логистический центр региона. Между нашими странами существуют тесные исторические связи, общие культурные ценности. Азербайджан заинтересован в развитии стратегических отношений, политических, экономических и культурных связей с обеими странами. В частности, международный транспортный коридор Север-Юг, участником которого являются наши страны, является одним из крупнейших проектов транспортного сотрудничества: этот коридор имеет большое значение с точки зрения экономической эффективности, возможностей перевозки больших объемов грузов, экономии времени и безопасности», — отметил представитель правительства.