Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 российских военных и уничтожили десяток вражеских танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51900 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 9 сентября ориентировочно составили:
личного состава — около 51900 (+650) человек ликвидировано;
танков — 2122 (+10);
боевых бронированных машин — 4575 (+18);
артиллерийских систем — 1237 (+11);
РСЗО — 306 (+1);
средства ПВО — 159 (+0);
самолетов — 239 (+0);
вертолетов — 211 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 888 (+4);
крылатые ракеты — 214 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3399 (+55);
специальной техники — 114 (+4).
Отмечается, что за сутки наибольшие потери российские военные понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
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