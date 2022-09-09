Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 российских военных и уничтожили десяток вражеских танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 51900 солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 9 сентября ориентировочно составили:

личного состава — около 51900 (+650) человек ликвидировано;

танков — 2122 (+10);

боевых бронированных машин — 4575 (+18);

артиллерийских систем — 1237 (+11);

РСЗО — 306 (+1);

средства ПВО — 159 (+0);

самолетов — 239 (+0);

вертолетов — 211 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 888 (+4);

крылатые ракеты — 214 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3399 (+55);

специальной техники — 114 (+4).

Отмечается, что за сутки наибольшие потери российские военные понесли на Харьковском и Донецком направлениях.