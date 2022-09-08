Контрнаступление на юге Украины продолжается уже несколько недель. Очевидно, что особая тактика, используемая украинскими защитниками, приносит успех.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt, журналисты которой побывали на месте событий. «Трудно точно установить, что в настоящее время происходит на фронте на юге, и многие детали вряд ли могут быть подтверждены независимыми источниками. В последние несколько дней журналисты Die Welt осматривали регион, чтобы получить представление о ситуации на месте», – отмечается в материале под названием «Выдавить врага – такой тактикой Украина хочет отвоевать юг».

Как говорится в статье, еще до официального начала контрнаступления артиллерия Вооруженных сил Украины сильно обстреляла военную инфраструктуру РФ.

Используя американские реактивные системы залпового огня HIMARS, ВСУ атаковали Антоновский мост и понтонный мост россиян через реку Днепр.

Теперь войска РФ находятся в уязвимом положении в регионе. Лишь несколько мостов доступны для бесперебойного снабжения, пишет газета.

Ход войны до сих пор показал, что российские войска не могут использовать свое численное превосходство, пока отсутствует их артиллерийская поддержка. Украинцы пользуются этим опытом, говорится в статье.

Так, за последний месяц ВСУ уничтожили стратегические объекты в тылу врага: мосты, склады боеприпасов, командные пункты и элементы ПВО.

В результате российская армия не только утратила свой наступательный потенциал, но уже начинает задумываться об эшелонированной обороне.

Как удалось наблюдать на месте Die Welt, нынешнее наступление украинцев не является контрнаступлением в классическом понимании: нет ни огромных колонн военной техники, катящихся в одном направлении, ни десятков тысяч солдат, атакующих одновременно с тем, как стаи самолетов сбрасывают бомбы.

«Скорее всего, больших колонн бронетехники и сотен пехотинцев мы на этой войне не увидим», – сказал украинский военный эксперт Владимир Даценко в интервью Die Welt.

Так, судя по всему, украинские силы избегают быстрого и безрассудного наступления с большими потерями, зная, что у армии РФ было достаточно времени для подготовки своих рубежей обороны, пишет газета.

Вместо этого они придерживаются тактики «выдавливания» противника со своих стратегических позиций. Поскольку российские пути снабжения боеприпасами, топливом и продовольствием находятся под постоянным обстрелом украинской артиллерии, путинские войска неизбежно будут вынуждены отступить.

Суть этой тактики состоит в том, что сначала артиллерия уничтожает все склады с боеприпасами и горюче-смазочные материалы, затем украинская пехота наступает на «обескровленные» российские части, у которых уже нет достаточного подкрепления, чтобы отступать.