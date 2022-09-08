Звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России и скорой передаче активов местной управляющей компании. Теперь треки международных исполнителей, работающих с Sony Music, удалят из российских стриминговых сервисов.

Список музыкантов и произведений, которые исчезнут из плей-листов у российской аудитории, неизвестен, однако речь может идти о десятках исполнителей и тысячах треков. Об этом сообщает издание Billboard.

Отметим, что именно Sony принадлежат права на дистрибуцию песен Элвиса Пресли, Майкла Джексона, Селин Дион, Бритни Спирс, Бейонсе, Адель и многих других.